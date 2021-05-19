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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Sporcuların ellerinde bayraklar gelişi

İstiklal Marşı 

-İstiklal marşının okunması

( ADANA ) - Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması ADANA

- Adana’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saatler 19.19 gösterdiğinde 70 sporcuyla stadyumda İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü idaresinde, Türkiye Olimpiyatlarına Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi’nden 70 sporcu ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Yeni Adana Stadyumunda gerçekleşen programda, saatler 19.19 gösterdiğinde Türkiye geneli İstiklal Marşı okundu. (CNK-
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