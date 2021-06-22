Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Cinayet ve yaralamayla ilgili yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA - Cinayet ve yaralamayla ilgili yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

- Cinayet ve yaralamayla ilgili yakalanan zanlıların adliyeye sevk edilmesi Adana 'daki cinayet ve yaralamayla ilgili yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da bir kadının öldürülmesi, dini nikahla yaşadığı kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde Durdu Özyiğit'in (35) pompalı tüfekle öldürülmesi, dini nikahla yaşadığı Sami H'nin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 zanlının kimliğini belirledi.Öldürülen kadının komşuları olduğu belirlenen R.D, D.D, B.D. ve N.D, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, tüfeği ateşlediği ileri sürülen R.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan yaralı Sami H'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Merkez Sarıçam ilçesindeki evlerinde, 19 Haziran'da, Durdu Özyiğit pompalı tüfekle ateş açılması sonucu öldürülmüş, dini nikahla yaşadığı Sami H. yaralanmıştı.

Hastane Adli Kontrol Gözaltı Pompalı Tüfek Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement