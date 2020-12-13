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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı(2)

ADANA - Çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı(2)

- Zanlının göz altına alınması Adana 'da çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandıADANA (AA) - Adana 'da polis ekiplerinden çalıntı otomobille kaçmaya çalışan sürücü ve otomobildeki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.Merkez sarıçam ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 EBZ 35 plakalı otomobili durdurmak istedi.Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nin ara sokaklarında otomobili bırakıp, yaya olarak kaçtı.Şüphelilerden Sezgin Z, bir apartmanın bahçesinde, Serkan T. ve ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli ara sokaklarda yakalandı.Şüphelilerden Serkan T., "Pişmanım, sokağa çıkma yasağı olmasaydı, kaçmazdım" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı otomobilde inceleme yaptı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Akalan Çalıntı Otomobil Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Irak 

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