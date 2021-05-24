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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

ADANA - Annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

- 112 sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi - Polis ekiplerinin zanlıyı gözaltına alması Adana 'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.İddiaya göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde alkollü olduğunu öğrenilen Adem A. (44) ile annesi Atike A. (74) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem A. darbettiği annesini elinden bıçakladı.Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Annesini bıçaklayan kişi, ekiplerce gözaltına alındı.

Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

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