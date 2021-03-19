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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - 41 yıl hapis cezasıyla 2015'ten beri aranan firari kadın giysi dolabında yakalandı

ADANA - 41 yıl hapis cezasıyla 2015'ten beri aranan firari kadın giysi dolabında yakalandı



: - İl Emniyet Müdürlüğü tabelası - Yakalanan kadın hükümlünün sevk görüntüsü Adana 'da 41 yıl hapis cezasıyla 2015'ten beri aranan firari kadın giysi dolabında yakalandıADANA (AA) - Adana 'da 41 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla 2015'ten bu yana aranan kadın hükümlü, giysi dolabında saklanırken yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla yağma" ve "fuhşa teşvik veya aracılık, fuhuş yaptırmak ya da bunun için yer temin etmek" suçlarından hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ile 50 bin 335 lira adli para cezası bulunan ve 2015'ten beri aranan Cemile A'yı yakalamak için çalışma başlattı.Polislere yakalanmamak için Adana 'dan ayrıldığı belirlenen kadın hükümlünün, bulunduğu şehirden bir süre önce kente döndüğü bilgisine ulaşıldı.Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametinde bulunduğunu tespit etti.Bunun üzerine adrese baskın yapan ekipler, Cemile A'yı giysi dolabında saklanırken buldu.Cemile A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Para Cezası Akalan Firari Hükümlü Fuhuş Hapis Cezası 

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