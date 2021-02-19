ADANA - 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
- Yakalanan hükümlü - Hükümlünün polis aracına bindirilmesi - Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası Adana 'da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandıADANA (AA) - Adana 'da kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T’yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.Ekip, yaptığı araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde bulunduğunu belirledi.Bölgeye giden polis, hükümlüyü yakaladı.Cabbar Sefa T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım