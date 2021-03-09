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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ABU DABİ - Lavrov İran ile nükleer anlaşmaya başka meselelerin dahil edilmemesi gerektiğini söyledi

ABU DABİ - Lavrov İran ile nükleer anlaşmaya başka meselelerin dahil edilmemesi gerektiğini söyledi

- BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın açıklaması - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasıABU DABİ (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri 'nin (BAE) Abu Dabi kentinde BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avro Basın Toplantısı Toplantı 

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