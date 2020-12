- ABD’nin doğusu kar fırtınasına teslim

- ABD’de etkili olan kar fırtınası sonucu Pensilvanya’da yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederkeni New York’ta yaşanan kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD’nin kuzey doğusu kar fırtınasının etkisi altında. Kar fırtınasının görüldüğü 14 eyalette 60 milyon kişinin etkilendiği kar fırtınasında Pensilvanya ve New York’un bazı kısımlarında kar yağışının 60 cm’ye ulaşması bekleniyor. Pensilvanya’da dün gece etkili olan kar yağışı 33 cm’yi buldu. Zincirleme kaza Pensilvanya’da etkili olan kar yağışı sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralılar olduğunu söyledi.



New York’ta meydana 27 aracın karıştığı kazada ise 6 kişi yaralandı. New York Belediye başkanı Bill de Blasio kar fırtınasına ilişkin halkı uyararak, son yıllarda görülen en şiddetli kar fırtınası olabileceğini söyledi.



Kentte bulunan okullar uzaktan eğitime geçerken feribot seferlerine ara verilirken, yaklaşık bin 500 uçuş ve tren seferleri iptal edildi. Korona virüs test merkezleri kapandı ABD’li yetkililer, ülke genelinde pazartesi günü başlayan aşı dağıtımının kar fırtınasından etkilenmeyeceğini ifade ederken, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının dağıtımına ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini dile getirdi. Sağlık Bakanı Alex Azar, nakliye firmalarının hızlı olduğunu ve bu firmaların elverişsiz hava koşulları ile mücadele iyi olduklarını ifade etti.

New York, Pensilvanya, Connecticut ve Maryland eyaletlerinde bulunan korona virüs test merkezlerinin kapandığı öğrenildi. New Jersey Valisi Phil Murphy ise halka, kar temizleme işlemleri sırasında maskelerini takmaları uyarısında bulundu.



loading...