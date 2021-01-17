Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

- ABD’de metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

- Çıplak şahıs ile yolcular arasında çıkan arbededen görüntüler

Elektrik Çarpması Elektrik Akımı Kamera Metro İstasyonu Arbede 

-- Çıplak şahsın elektrik akımına kapılma anı

( NEW YORK ) NEW YORK

- ABD’nin New York kentinde yer alan Harlem bölgesinde çıplak bir adam, metro istasyonunda arbedeye neden oldu. Arbede sırasında raylara atlayan çıplak adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. ABD’nin New York eyaletine Manhattan bölgesinde bulunan metro istasyonunda akıl almaz bir olay gerçekleşti. Central Park’ın 110. Cadde İstasyonu’nda bir şahıs, tamamen çıplak bir şekilde metro istasyonunda bekleyen yolcuların karşısında dans etmeye başladı.
Çıplak şahsın yanında dans etmesine sinirlenen bir yolcu ise çıplak şahıs ile kavga etmeye başladı.
Arbede sırasında çıplak şahıs, kavga ettiği yolcuyu metro raylarına attı. Yolcunun raylara düştüğünü gören diğer yolcular ise düşen şahsın yardımına koştu. Düşen şahsa yardım eden yolcuları engellemek isteyen çıplak adam, diğer yolculara saldırdı. Yaşanan arbede sırasında çıplak adam, metro raylarına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, çıplak adamın elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan ilginç olay ise anbean görgü tanıklarının kameralara yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı