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- ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti - 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilen kasırgada Mississippi Nehri tersine aktı
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31 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti - 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilen kasırgada Mississippi Nehri tersine aktı

- ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti - 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilen kasırgada Mississippi Nehri tersine aktı

-Kasırganın meydana getirdiği yıkımdan görüntüler

( LOUISIANA ) - ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti- 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilen kasırgada Mississippi Nehri tersine aktı LOUISIANA

Kurtarma Botu Operasyon Şiddetli Fırtına Milyar Dolar Helikopter 


- ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilen kasırgada Mississippi Nehri de tersine aktı. ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde dün etkili olan Ida Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının Louisiana'nın Baton Rouge bölgesindeki Ascension Parish'te bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı. Ida’nın etkili olduğu bölgelerde 1 milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken, elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Ida, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası'nın 16’ncı yıl dönümünde dün karaya ulaşmıştı. ABD’yi vuran en güçlü 5’inci kasırga olan Ida, daha sonra güç kaybederek kategori 4’den kategori 1’e gerilemişti. Ida’nın etkilediği bölgelerde 5 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, 1 can kaybının onaylandığını belirterek, can kaybının artmasının “muhtemel” olduğunu ifade etti.
Elektriksiz kalan bölgelere 200'den fazla jeneratörün yönlendirildiğini belirten Biden, insansız hava araçları ve uydu görüntülerinin kasırganın verdiği hasarı değerlendirmek için kullanılacağını açıkladı.
Biden, arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren 5 bin Ulusal Muhafıza ek olarak 25 bin enkaz kaldırma ekibinin bölgede çalıştığını aktardı. Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, elektrik şebekesindeki hasarın değerlendirilmeye devam ettiğini belirterek, mevcut hasarı “felaket” olarak nitelendirdi. Louisiana Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma operasyonları için 195 araç, 73 kurtarma botu ve 34 helikopterin görevlendirildiği belirtildi. Mississippi Nehri tersine aktı ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, New Orleans’ın güneyindeki Mississippi Nehri’nin dün öğle saatlerinde Ida’nın meydana getirdiği şiddetli fırtınalar nedeniyle tersine aktığının tespit edildiği aktarıldı. 2005'te meydana gelen Katrina Kasırgası'nda New Orleans’ın yüzde 80’ini su basmış, bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış ve 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.
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