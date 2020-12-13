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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de bir kişi kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı

- ABD’de bir kişi kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı

-Adamın uçağın kanadına tırmandığı anlar

Çağa 

--Adamın düşüşü
--Adamın gözaltına alınışı

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’deki McCarran Uluslararası Havalimanı’na izinsiz giren bir kişi, kalkış için hazırlanan ticari uçağın kanadına tırmandı. ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan McCarran Uluslararası Havalimanı’ndaki piste izinsiz giren bir kişi, Alaska Havayolları’nın bin 367 numaralı Las Vegas-Portland seferini yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı. Kanadın uç kısmına tırmanmaya çalışan adam, tırmanışını kolaylaştırmak için ayakkabılarını çıkardı. Kendisiyle aşağı inmesi için pazarlık yapan görevlilere aldırış etmeyen adam, iki görevlinin kendisini aşağı indirmek için arkasından geldiğini görünce panikleyerek kanattan piste düştü. Piste düşen adam güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Adamın uçağın kanadına tırmandığı anlar ise uçakta bulunan yolcular tarafından görüntülendi. Yetkililer, adamın piste girmek için çitlere tırmandığını belirtirken, uçağa nasıl ulaştığıyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Yerel basında yer alan haberlerde ise, adamın akıl hastası olduğu iddia edildi. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası uçakta detaylı arama yapıldığı belirtildi.
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