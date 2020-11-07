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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Beyaz Saray önünde kutlamalar yapılıyor - WASHINGTON

ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Beyaz Saray önünde kutlamalar yapılıyor - WASHINGTON

- Beyaz Saray önünde toplanan ABD'li vatandaşlar - Ellerinde pankartlarla Beyaz Saray'a doğru yürüyenlerWASHINGTON (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

Yarış Başkanlık Yarışı Bild Delege Sayısı 

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