9 yıldır yürüyemeyen hasta eşine hayatını adadı

( ERZURUM )- Ali Köroğlu: "Televizyonlarda işlenen kadın cinayetlerini ve şiddet haberlerini izledikçe kahroluyorum" ERZURUM



- Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan Ali Köroğlu, hayatını hasta olan eşine adadı.9 yıldır yürüyemeyen eşine bakan Ali Köroğlu, bir an olsun eşi Nejmiye Köroğlu’nu yalnız bırakmıyor.Yılın kocası adayı Ali Köroğlu'na Erzurum Barosu Disiplin Kurulu üyesi Av. Bilge Mutlu Bilge ve aile hekimi Dr. Esra Keskin, geçmiş olsun ve tebrik ziyareti gerçekleştirdiler.Av. Bilge Mutlu Bilge ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde sıkça artan kadın cinayetleri ve şiddet görüntülerine karşın Ali Köroğlu bey gibi birinin hem eşine gösterdiği ilgi alaka hem de hayat mücadelesi bizleri çok etkiledi. Eşi için 9 yıldır gösterdiği çaba takdire şayan" dedi.

Ali Köroğlu ziyarete gelen misafirlerine teşekkür ederek eşi için yaptığı mücadelenin 2012 yılında başladığını belirterek şunları dile getirdi: "Hayat arkadaşım 2012 yılında göğüs kanseri teşhisi sonrası, göğsünü aldırdık. Tamam dedik inşallah kurtulduk diye sevinirken, hastalığın 2016'da beyine sıçradığını üzülerek öğrendik. 2018 yılında oluşan ödem sonrası beyinden ameliyat oldu ve tedavi içerisinde ışın tedavisi gördük. 2020'de tekrar beyinde ödem oluşması sonrası, tekrardan ışın tedavisi aldı fakat beyin kanalları su topladığı için yürümesi kesildi. Bu sefer de kafasına şaft atıldı. Hastalık şu an 4. evresinde. Hamdolsun Rabbim ne dilemişse o olur, biz aile olarak birbirimize çok tutkunuz. Televizyonlarda işlenen kadın cinayetleri ve şiddet haberlerini izledikçe kahroluyorum bir fındık kabuğunu doldurmayacak bahaneler ile işlenen cinayetlere ve şiddet olaylarını kınıyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Her ne olursa olsun eşim bana Allah’ın emanetidir. Nefesimin sonuna kadar eşimin yanında olacağım."Son ameliyat sonrası yürüme sorunu yaşayan Nejmiye Köroğlu’nun 4 çocuğu bulunuyor.



