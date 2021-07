87 yaşındaki Kıbrıs gazisi, çıkarma günlerini yeniden yaşadı

-Çolak röp.

( ANKARA -ÖZEL)- Kıbrıs Türklerini Rum zulmünden kurtaran Kıbrıs Çıkarmasında görev alan gazi Reşat Çolak, evini müzeye çevirdi ANKARA



- Türkiye’nin en yaşlı Kıbrıs gazilerinden Reşat Çolak (87), 70 yıllık askeri birikimini, müzeye çevirdiği evinin salonunda sergiliyor. Görev aldığı Kıbrıs Çıkarmasında yaşadıklarını aynı heyecanla anlatan Reşat Çolak, “Hava Kuvvetlerini çok seviyorum. Şu an 87 yaşındayım, beni göreve çağırsalar seve seve koşarak giderim” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatına katılan en yaşlı gazilerden 87 yaşındaki Reşat Çolak, yaşadığı evin salonunu müzeye çevirdi. Hem görevde olduğu hem de emeklilikten sonraki süreçte biriktirdiği askeri materyalleri salonunda sergileyen Reşat Çolak, Türk Silahlı Kuvvetlerine 1950 yılında 16 yaşındayken girdiğini ve yıllarca pilot olarak görev yaptıktan sonra 1990’da emekli olduğunu söyledi.



Hava Kuvvetlerine nasıl katıldığını ve Kıbrıs Çıkarmasının nasıl başladığını anlatan Hava Kıdemli Başçavuş Reşat Çolak, “70 yıl önce Hava Kuvvetlerine ilk adımımı attım. O zaman 16-17 yaşlarındaydım. Kütahya’da Hava Kuvvetlerinin eğitim tugayı var, orada 6,5 ay piyade eğitimi gördük. Mezun olduktan sonra 1953 senesinin ortalarında Etimesgut’ta 12. Hava Üssünde göreve başladım. 19 Temmuz’da Etimesgut’tan 20 tane C-47 uçağı Kayseri Erkenek meydanına intikal ettik. Bizim C-47’lerden başka iki tane daha nakliye uçağı vardı. C-130 ve C-160, onlar daha büyük nakliye uçakları. 19 Temmuz’da oraya intikal ettik. Hazırlıklar yapıldı. Zaten daha evvel her şey tamamlanmış. 20 Temmuz sabahı 03.00’te uçaklara bindik. Beşparmak Dağları’nın üzerinden geçerken korkunç bir uçak savar atışına maruz kaldık. Bir kuvvet sanki o uçak savar mermilerini sağa sola itti ve biz aralarından geçiyorduk. Bunu hakikaten yaşadım ve hissettim. Hala o heyecanı duyuyorum” diye konuştu.

“Şu an 87 yaşındayım beni göreve çağırsalar seve seve koşarak giderim”Hava Kuvvetlerine olan sevgisini anlatan Reşat Çolak, “Ne kazandıysam Türk Hava Kuvvetleri sayesinde kazandım. Hava Kuvvetlerini çok seviyorum, şu an 87 yaşındayım, beni göreve çağırsalar seve seve koşarak giderim. Tabii şimdi benim uçtuğum tayyareler yok ama yardımcı olurum oradaki arkadaşlara. Türk Hava Kuvvetleri bizi yoktan var etti, komutanlarım çok iyi insanlar. Sürekli ziyaret ediyorum, çok iyi karşılıyorlar. En son Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı davet etti, çok mutlu oldum. Hava Kuvvetleri Komutanımıza selam ve saygılarımı gönderiyorum, onları çok seviyorum” şeklinde konuştu.