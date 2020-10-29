Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı

85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı

Yaşlı kadının bayrak isteme anları

İslam Irak 

-Bayrak direğinin montajı
-Fidan'ın bayrağı göndere çekmesi
-Detaylar

( KOCAELİ )- İhtiyacın var mı diye soran ekiplere “Savurmak için bayrak istiyorum” dedi- Yaşlı kadın evinin önüne dikilen direğe bayrağı sevinçle böyle çekti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, kendisini ziyaret ederek ihtiyacını soran belediye görevlilerinden bayrak istedi. Yaşlı kadının bayrak sevgisi ise evinin önüne bayrak direği yerleştiren ekipler tarafından kayda alındı.Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Teksen köyünde vatandaşları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 85 yaşındaki Hatice Fidan’ı ziyaret ederek ihtiyacı olup olmadığını sordu. 25 yıl önce eşini kaybettiği için tek yaşayan Fidan ise tüm ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak, ekiplerden evinin önünde dalgalandırmak için Türk bayrağı istedi. Yaşlı kadının talebi karşısında duygulanan ekipler, talebi gerçekleştirmek için başlattığı çalışma ile Fidan’ın evinin önüne önce bayrak direği montajı yaptı. Daha sonra ekiplerin getirdiği Türk bayrağını heyecanla alan Fidan ise bayrağı göndere çekerek evinin önünde dalgalanmasını sevinçle izledi.Yaşlı kadının, belediye ekiplerinden bayrak talep ettiği duygu dolu anlar ise ekipler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin ihtiyacını sorduğu Fidan, “Yıllardan beri bayrak özlemi çekiyorum, evin önüne bayrak asmak Türk'ün şerefini İslam'ın nurunu göklerde dalgalandırmak onurumuzdur” diyor. Görüntülerin devamında ise ekipler tarafından kurulan bayrak direğine Fidan tarafından Türk bayrağı çekiliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı