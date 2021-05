82 yaşındaki adam yıllardır tek başına bu köyde yaşıyor

-Köyden görüntü

-Evinden görüntü

-Vahdettin amcadan görüntü

-Türkçe-kürtçe Röportaj

-Çalışırken görüntü

-Bahçeden görüntü

-Şarkı söylemesinden görüntü

-Drondan görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ - ÖZEL - DRONE)- Korona virüsten uzak gündemi eski bir radyodan takip eden Vahdettin Barut:- "Her şeyden uzak doğayla iç içe yaşıyorum" HAKKARİ



- Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde terör olayları nedeniyle boşaltılan Cevizli köyünde 30 yıldan fazladır tek başına yaşayan Vahdettin Barut (82) isimli yaşlı adam, korona virüsten uzak gündemi eski bir radyodan takip ederek hayatını sürdürüyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Cevizli köyünde tek başına yaşanan Vahdettin Barut, ailesinin Yüksekova'ya yerleşmesine rağmen yıllardır köyünü terk etmiyor. Terör olayları nedeniyle boşaltılan köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Barut, 30 yıldan fazladır 2 bin 500 rakımlı karlı dağların yamacındaki köyünden vazgeçmiyor. Doğa ile iç içe temiz bir yaşam sürdüren Barut, sabahın ilk ışıklarıyla soluğu hemen koyunlarının yanında alarak onlarla ilgileniyor. Yıllardır kendine ait bir yaşam benimseyen Barut, hemen hemen her işe koşuyor. Gün boyu hayvanlarla ilgilenen Barut, geriye kalan zamanında ise gündelik işlerini yapıyor. Köydeki bahçesini eken, kendi yemeğini ve çayını yapan Barut, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle yalnızlığından mutlu olduğunu söyledi.



Gündemi ise evin damında çeken eski bir radyo ile takip ettiğini ifade eden Vahdettin Barut, “Ben 82 yaşındayım. Yaz kış köyümde tek başıma yaşıyorum. Bütün işlerimi tek başıma yapıyorum. Koyunlarıma bakıyorum, bahçemi ekiyorum, yemeğimi yapıyorum. Kalan tüm işleri tek başıma yapıyorum. Ben yalnızlığa alışmışım. Her şeyden uzak doğayla iç içe yaşıyorum. Korona virüs diyorlar, ben o hastalıktan da uzağım. Ben doğal bitkileri yıllarca tükettim, asla doğadan vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Allah bana ömür verdikçe hayatıma bu şekilde devam edeceğim. Ben köyümü seviyorum” dedi.

(MT-MSA-Y)