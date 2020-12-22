800 yılda bir gerçekleşen gök olayı görüntülendi, akademisyen Jüpiter ve Satürn’ü aynı karede görüntüledi

-Gezegenlerden görüntü

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Uzay fotoğrafçılığına ilgi duyan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, en son 800 yıl önce yakınlaşan Jüpiter ve Satürn gezegenlerini yeniden aynı karede görüntülemeyi başardı. Yılın son günlerinde Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin buluşması kış gündönümünde insanlığa unutulmayacak bir görsel şölen sundu. Jüpiter ve Satürn 800 yıl sonra ilk defa birbirlerine en yakın konuma geldi. Bu unutulmaz gökyüzü olayını uzay fotoğrafçılığı alanına ilgi duyan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntülendi. Akademisyen Önen, Güneş Sistemi’nin en parlak gezegenlerinden Satürn ve Jüpiter’in birleşmesi teleskopla görüntüledi. “Gerçekten heyecan verici olay” İHA muhabirine konuşan Dr. Öğretim Üyesi Önen, çok uzun yıllardan bu yana derin uzay ve gökyüzüne karşı ilgisinin olduğunu belirtti.

Önen, “Bu sadece benim değil, antik çağdan günümüze kadar insanlık hep gökyüzünü merak etmiştir. Bu yüzden yüksek kuleler inşa ederek gökyüzünü inceleme fırsatını yakalamaya çalışmışlar. Bu yıl iki önemli gök olayı oldu. Bunlardan biri bu yıl içinde gelişen kuyruklu yıldız geçişi oldu. Bu geçiş ise karanlık bölgelerde çıplak gözle görülebildi. İkinci olay ise yılın en uzun gecesinde yaşanan Jüpiter ve Satürn gezegenlerin aynı eksende bir aradaymış gibi gözükmesi oldu. Bu olay 800 yılda bir gerçekleşiyor. Kısa ömrü olan insanoğlunun bu şekilde önemli gök olaylarını kaçırmaması gerekiyor. Gerçekten heyecan verici olaylardır. Bizler de bir sonraki gök olayını heyecanla beklemekteyiz” dedi.

(YLM-MSA-Y)



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