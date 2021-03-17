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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
8 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonu kamerada

8 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonu kamerada

Polis kamerasına yansıyan operasyon anları

Çatışma Akalan Kamera Terör Örgütü Aktüel 

-Özel harekat timlerinin binalara girmesi
-Evlerde yapılan arama tarama faaliyetleri
-Ele geçirilen cep telefonları ve örgütsel dokümanlar
-Gece operasyon sırasında çekilen aktüel görüntüler
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da gece terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 olarak duyuruldu. Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki yabancı uzantılarını yakın takibe almış, ardından gece saatlerinde 11 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda, çatışma bölgeleriyle irtibatları tespit edilen 8 şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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