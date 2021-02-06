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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: 'Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz”

8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: 'Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz”

arşiv görüntüler

Raks Muhabir Cinayet Irak 

-Not: Babanın ifadeleri sözlü olarak alındı

( ZONGULDAK ) 8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz” ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından baba Kenan Usta İHA'ya konuştu.
Usta, “Verilen ifade çok basit, kızımın gitmesine izin verseydi bu olanlar olmayacaktı. Biz cinayetten şüpheleniyoruz” dedi.
Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta açıklamalarda bulundu. İHA muhabirine telefonda konuşan baba Usta, yapılan ifadenin doğru olmadığını belirterek cinayetten şüphelendiklerini söyledi.

Bana Kenan Usta, yaptığı açıklamada “Bence yapılan ifade yalan. Bu çok basit ifade. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. İfadesinden kızımı bırakmadığını söylüyor. Kızımı bıraksa gidecekti. Fakat bırakmadığı için. Kızım hayatını kaybetti. Biz verilen ifadenin basit bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetten şüpheleniyoruz” şeklinde konuştu.

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