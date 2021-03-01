Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 78. Altın Küre Ödülleri sanal ortamda sahiplerini buldu - Ünlü oyuncular törene evlerinden katıldı

- 78. Altın Küre Ödülleri sanal ortamda sahiplerini buldu - Ünlü oyuncular törene evlerinden katıldı

Ödül töreninden görüntüler

( NEW YORK ) - 78. Altın Küre Ödülleri sanal ortamda sahiplerini buldu- Ünlü oyuncular törene evlerinden katıldı NEW YORK

Televizyon Sanal Ortam Deik 


- Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerine verilen 78. Altın Küre Ödülleri, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle sanal ortamda sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan televizyon ve sinema dünyasının en önemli ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ilk kez farklı bir yöntemle kazananlar belirlendi. Korona virüs nedeniyle iki farklı adreste yapılan 78. Altın Küre Ödül Törenine az sayıda davetli maskeleri ile katıldı.
Kazananlar ise New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklanırken ünlü oyuncular ise ödüllerini evlerinden canlı bağlantı ile törene katıldı.
Bu yıl Altın Küre Ödülünü kazananların öne çıkanları ise şu şekilde: En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal Ya Da Komedi) Jason Sudeikis -Ted Lasso En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal Ya Da Komedi) Catherine O'Hara - Schitt's Creek En İyi Kadın Oyuncu (Drama) Emma Corrin -The Crown En İyi Erkek Oyuncu (Drama) Josh O'Connor -The Crown En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) Mark Ruffalo - I Know This Much Is True En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) Anya Taylor-Joy- The Queen's Gambit En İyi Dizi (Drama) The Crown En İyi Dizi (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) The Queen's Gambit En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) Gillian Anderson - The Crown En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) John Boyega - Small Axe En İyi Dizi (Müzikal Ya Da Komedi) Schitt's Creek
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı