- 78. Altın Küre Ödülleri sanal ortamda sahiplerini buldu - Ünlü oyuncular törene evlerinden katıldı

- Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerine verilen 78. Altın Küre Ödülleri, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle sanal ortamda sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan televizyon ve sinema dünyasının en önemli ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ilk kez farklı bir yöntemle kazananlar belirlendi. Korona virüs nedeniyle iki farklı adreste yapılan 78. Altın Küre Ödül Törenine az sayıda davetli maskeleri ile katıldı.

Kazananlar ise New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklanırken ünlü oyuncular ise ödüllerini evlerinden canlı bağlantı ile törene katıldı.

Bu yıl Altın Küre Ödülünü kazananların öne çıkanları ise şu şekilde: En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal Ya Da Komedi) Jason Sudeikis -Ted Lasso En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal Ya Da Komedi) Catherine O'Hara - Schitt's Creek En İyi Kadın Oyuncu (Drama) Emma Corrin -The Crown En İyi Erkek Oyuncu (Drama) Josh O'Connor -The Crown En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) Mark Ruffalo - I Know This Much Is True En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) Anya Taylor-Joy- The Queen's Gambit En İyi Dizi (Drama) The Crown En İyi Dizi (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) The Queen's Gambit En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) Gillian Anderson - The Crown En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi Ya Da Tv Filmi) John Boyega - Small Axe En İyi Dizi (Müzikal Ya Da Komedi) Schitt's Creek



