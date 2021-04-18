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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
77 yıllık geleneği davul zurna eşliğinde “türkülerle” yaşatıyorlar

77 yıllık geleneği davul zurna eşliğinde “türkülerle” yaşatıyorlar

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Sahur Davul Zurna Çakal Irak 

-Davulcudan görüntü
-Davul zurna çalınması
-Belediye başkanı ile röportaj
-Zurnacı ile röportaj

( AMASYA - ÖZEL) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde Ramazan davulcuları, 77 yıllık geleneği Ramazan’ın ilk sahurundan bugüne kadar vatandaşları davul ve zurna “türküler” eşliğinde uyandırıyor. Yıllardır vatandaşların istekleri üzerine hareket eden Taşova Belediyesi, bu yılda da davulculardan yöresel türküleri çalmalarını istedi. Davul-zurna ekibi her yıl olduğu gibi bu yılda da mani söylemeyip, mahalle mahalle, sokak sokak gezip türkü çalarak, vatandaşları sahura kaldırmaya devam ediyor. Davul-zurna ekibi vatandaşların isteklerini de çalıyor. Genç davulcu Emre Özdemir ve zurnacı Sedat Özdemir ile araç şoförü Mümin Alkan, girilmedik mahalle ve sokak bırakmadan her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları uyandırmaya devam ediyorlar. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Ramazan bizim için dini anlamda çok önemli bir ibadet ayıdır. Biz biliyoruz ki her ibadetin bir kültürle geleneklerle yoğrulmuş olan argümanları vardır. Dolayısıyla gece sahur vaktinin, bizim kültürümüzde yoğrulmuş olan özel bir anlamı ve özelliği vardır. Bizim ilçemiz kurulduğundan beri davul zurnayla beraber, halkımızın gece sahur vakti uyandırıldığı geleneğe sahibiz. Davul zurnanın burada insanları uyandırması değil, ne ile uyandırdığı önemli. Bizim halk arasında söylenen güzel türkülerimiz vardır. Yedi mahallemizle beraber farklı türkülerin söylenmesi yine bu kültürel özelliğin bir gereği. Dolayısıyla bu manada yedi mahallede farklı türkülerinde söyleniyor olduğunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. İnsanların güzel hoş melodilerle uyandırılmış olması bizim için değerlidir” dedi.
Zurnacı Sedat Özdemir (51), “Yıllardır devam eden örf ve adetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu sene de davul zurna ekibi olarak, mahalle mahalle cadde cadde dolaşarak halkımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Hoş çakalın dostça kalın. Hayırlı Ramazanlar” diye konuştu.
Davulcular, sahura vatandaşları “Ölürüm Türkiyem”, “Boraboy’un Eminesi” , “Keltepe’nin Taşları” “Mehter Marşı”, Taşova’dan "Sim sim"i çalarak uyandırıyor. (SS-MAY-
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