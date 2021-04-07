Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Çocuk detay

Polis Tesk Barla Gözyaşı 

-Çocuğun annesi detay
-Çocuğa müdahale detay
-Ambulansa alınışı
-Anneanneden detaylar
-detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Korku dolu anlar yaşayan annesi ve anneannesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Kaza, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Toprak A’ya (7), ismi öğrenilemeyen bir sürücünün idaresindeki 41 ADU 781 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansa alınırken, anne Burcu A. ise kazadan sonra büyük şok yaşadı. Korku dolu anlar yaşayan anneyi, çevredeki vatandaşlar teskin etti. Haberi alan Toprak A’nın anneannesi ise kaza alanına gelerek ambulans içindeki torunu için uzun süre gözyaşı döktü. Hastaneye kaldırılan Toprak A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement