62 yaşında, 45 yıldır ekmeğini demire şekil vererek kazanıyor

--demirlerin ocakta erimesi

--Davut Beyazelma’nın demirleri dövmesi, törpülemesi

--Davut Beyazelma’nın çalışması

--Davut Beyazelma röp

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 16 metrekarelik dükkanı bulunan 62 yaşındaki demir ustası Davut Beyazelma, 45 yıldır eski yöntemlerle demire şekil vererek ekmeğini kazanmayı sürdürüyor. İlçede 4 çocuk babası Davut Beyazelma, ilkokulun ardından bir demircinin yanında işe girerek usta oldu. 15 yıl boyunca Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde çalışan Beyazelma ardından ilçesine dönerek 30 yılını 16 metrekarelik dükkanında demircilik yaparak geçirdi. 45 yıl boyunca demirleri dövüp şekil vererek ekmeğini demirden çıkartan Beyazelma, 3 çocuğunu okutarak iş sahibi yaptı. Demircilik işinden emekli olan Beyazelma, liseye giden çocuğunu okutmak için yine de çalışmaya devam ediyor. Eskiden daha iyi kazandığını dile getiren demir ustası, teknolojinin mesleği öldürdüğünü, artık çırak da yetiştiremediğini ifade etti.

Demirciliğin ata mesleği olduğunu belirten Davut Beyazlema, “Demircilik Hz. Davut’tan kalmıştır. Bunu çocukluktan beri yapıyorum. İlkokuldan sonra artık bu işe girdim. 15 sene Ergani’de yaptım 30 senedir de Kovancılar'da bu işi yapıyorum. Önceden işim çoktu. Çalışıyor ve kazanıyorduk. Ama şimdi demircilik artık bitmiştir. Elazığ’da 3 tane ancak kalmıştır. Teknoloji artık öldürüyor bu mesleği. Şimdi öyle bir hale geldik ki çırak bile yetiştiremiyoruz. Kimse gelip çalışmıyor” dedi.

"Burada çalışarak 3 tane çocuğumu okuttum " 45 yıldır demircilik işini yaptığını anımsatan Beyazelma, “Güç isteyen bir meslektir. Benimde yaşım 62 daha bende yapamıyorum. Bu gidişle o bizi bırakacak. Ocağın ısı var ve güneşte tavandaki saca vurunca 50 derece sıcaklık oluyor. 16 metre karelik bir alandır. Yarısını ocak tutuyor. Burada çalışarak 3 tane çocuğumu okuttum. Bir tanesi de liseye gidiyor. Yanımda bir tane kaldı. Diğerleri hep gitti. Bunu da okutursam daha bırakacağım işi” diye konuştu.

Eskiden para kazanıyorduk ama şimdi kazanamıyoruz" Eskinde işlerinin iyi olduğunu vurgulayan Beyazelma, “Eskiden çift demiri vardı. Bizde onu yapıyorduk. O bittik sonra kazma, balta, dehre, nacak, demir kazık, bel, satır, çapa gibi şeyler yapıyoruz. Eskiden para kazanıyorduk ama şimdi kazanamıyoruz. Eskiden işimiz güzeldi. Günlük ekmeğimiz çıksa şükür ediyoruz. Eğer emekli olmasam bu işle daha ev geçindiremezsin. Bu da bir ekmek parası. Başkası taştan çıkartırken biz demirden ekmeğimizi çıkartıyoruz” şeklinden konuştu.

(CK-HİV-



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