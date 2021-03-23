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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

Cenazeden genel ve detay görüntüler

Cenaze Cenaze Namazı 

-Fotoğraf

( İZMİR ) İZMİR

- Geçtiğimiz gün, ikamet ettiği apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitiren Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Muradiye Camisindeki cenaze namazının ardından defnedildi. Geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı 10 katlı binanın 6. katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Buca Muradiye Camisinde cenaze namazı kılınan akademisyen İbrahim Gündoğan, cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında Bornova Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi. Doç. Dr. İbrahim Gündoğan’ın ölümünün intihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (HP-
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