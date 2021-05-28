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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
6 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerine tepki göstererek apartmana kendileri tırmandılar

6 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerine tepki göstererek apartmana kendileri tırmandılar

Olay yerinden detaylar

Hastane Yangın Paniği Tahkikat Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-Apartman ve yaralılar
-yangından etkilenen çocuğun paniği

( BURSA )- 6 katlı apartmanda çıkan yangında itfaiye ekiplerine tepki gösteren şahıslar apartmana kendileri tırmandı- Bir kişi ise itfaiye ekiplerini geç geldi iddiasıyla bıçakla tehdit etti- Yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı BURSA

- Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında itfaiye ekiplerine tepki gösteren şahıslar apartmana kendileri tırmandı. Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi 1. Kara Osman sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yangına müdahale etmeye gelen itfaiye ekiplerine geç geldi iddiasıyla tepki gösteren şahıslar 6 katlı apartmana kendi tırmanmaya kalktı. Bir kişi ise itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildikten sonra çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yangından etkilen küçük çocuğun yaşadığı korku ve panik anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Meraklı kalabalığı dağıtmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 5 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit eden kişi polis tarafından aranıyor. Polis ekipleri ise yangınla alakalı tahkikat başlattı.
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