Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle cezası olan şahıs yakalandı

6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle cezası olan şahıs yakalandı

şahsın asayış şube müdürlüğünden çıkarılması

Polis Aracı Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Nitelik 

-polis aracına bindirilmesi

( VAN ) VAN

- Van'da 2 yıldır firari olan, 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce oluşturulan özel ekibin bin yaptığı çalışmalar neticesinde; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” (2 Dosya), “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali”, “Mala Zarar Verme”, suçlarından 6 farklı dosyadan aranması olmak üzere toplam 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz 2 yıllık sürede firari olan N.İ. isimli şahıs yapılan uzun ve nitelikli çalışmalar sonucunda şahsın kullanmış olduğu araç tespit edilerek takibe alınmış ve ilimiz sınırları içinde düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. N.İ, adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi” denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı