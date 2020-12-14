56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

- Ankara’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan. İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Başkent’te kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, saat 05.00'ten itibaren hareketlilik başladı.
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