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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokaktan görüntüler

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan. İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Başkent’te kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, saat 05.00'ten itibaren hareketlilik başladı.

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