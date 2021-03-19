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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
5 yıl önce sattığı aracın 11 yıl önceki plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

5 yıl önce sattığı aracın 11 yıl önceki plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Röportaj

Mal Varlığı 2010 Yılı Avukat Masrafı Çevre Yolları Avcılık 

-Detaylar
-Belgeler

( RİZE -ÖZEL)- Geçmediği köprünün 700 liralık cezasının iptali için 5 bin lira harcadı RİZE

- Rizeli Abdullah Memişoğlu'nun 2016 yılında sattığı aracının 2010 yılına kadar kullandığı plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı.İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Memişoğlu, 2010 yılında plakasını değişmeye karar verdi. 34 olan plakasını 53 olarak değiştirdi ve aracını 6 yıl daha kullandıktan sonra sattı. Araç el değiştikten sonra ise bir daha görmedi. Bir daha görmediği aracının 2010 yılına kadar olan plakasına ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş’ ücreti geldi. 2018 yılında gelen geçiş ücretleri ise başına dert oldu. Sattığı arabasına kullanmadığı plaka nedeniyle kendisine gelen 700 liralık cezayı iptal ettirmek isteyen Abdullah Memişoğlu, bugüne kadar avukat masrafı haricinde 5 bin liraya yakın para harcadı.2010 yılında değiştiği plakasının başına dert olduğunu dile getiren Memişoğlu “2010 yılında plakamı değiştirmişim, 53 yapmışım, 2016’da 53 olarak sattım. 2016 yılının 11. ayından sonra köprüden ben o arabayla 3 yıl boyunca geçiş yaptığım şeklinde bir evrak geldi. ‘Öyle bir geçiş yok’ dedim. Mahkemeye verdim. Mahkeme kararı elimde olduğu halde arkadan tüm mal varlığıma haciz konuldu” dedi.
"3 yıldır köprünün avukatları ile uğraşmaktan bıktım"700 lira civarındaki bir borç için 5 bin lira kadar bir para harcadığını kaydeden Memişoğlu “Hacizleri kaldırmak için avukata vereceğim ücret hariç 5 bin liraya yakın para ödedim. Borcum 700 lira ile bin lira arası idi. Şuana kadar büyük çapta zararlarım var. İşimden oldum, İstanbul’a gidip geldim. Davalar açtım, burada manevi olarak çöktüm. 3 yıldır köprünün avukatlarıyla uğraşmaktan bıktım” diye konuştu.
Üzerinden geçtiği için kendisine fatura kesilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yerini bile bilmediğini dile getiren Memişoğlu “Yeni yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara çevre yolları diyor. Böyle bir geçişin olmadığı, hatta böyle bir aracın trafikte olmadığı mahkeme kararlarında da var. Normalde işime ufak arabamla gidiyorum. O köprüyü kullanma şansım yok, nerede olduğunu da bilmem, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hangi bölgede olduğunu da bilmem. Ben Gazi Osman Paşa’da oturuyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanırım direk oradan gider gelirim. Oradan geçmem için benim böyle de bir plakam olması gerekiyor. Benim öyle bir plakam da yok” ifadelerini kullandı."90 yaşındaki babam ile otobanda çile çektik"Şuan da kullandığı aracının kendisine ait olmayan borçlar nedeniyle trafikte iken durdurulduğunu ve arabadaki 90 yaşındaki babasını araçtan indirmek zorunda kaldığını dile getiren Memişoğlu “Benim haklarımın savunulmasını istiyorum. Ben mağdur edildim, benim 90 yaşında babam, hiç alakam olmayan bir konu için arabam bağlandığından trafikte arabadan indirildi ve arabaya el konuldu. 90 yaşında babamı otobanda bıraktım ben” şeklinde konuştu.
"Psikolojim bozuldu"Savcılık ve diğer ilgili kuruluşlardan borcun kendisine ait olmadığına dair belgeleri olmasına rağmen tüm mal varlığına haciz getirildiğini iddia eden Memişoğlu “Savcılık benim lehimde karar vermiş, trafik benim lehimde karar vermiş, Karayolları yanlışı kabul ediyor ama ben hala haciz ediliyorum. Neyin parasını ödeyeceğim ben, olmayan bir şeyin parasını mı ödeyeyim? Çoluk çocuğumun rızkını hacizlere mi yedireceğim ben” dedi.
Borcu yüzünden sürekli arandığını ve kendisinin de bu hukuksuzluğa karşı dava açacağının altını çizen Memişoğlu “Yaklaşık 3 yıldır evimi arıyorlar, çocuklarımı arıyorlar ‘Haciz edileceksiniz’ diyorlar. Psikolojim bozuldu, sağlığım bozuldu, aile huzurum bozuldu benim. Parayı ödesen bir türlü ödemesen bir türlü. Haklı davamda, benim olmayan bir borç için, benim evime, arabama, bütün mal varlığıma el koymak nereden çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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