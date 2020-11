5 yıl önce öldürülen doktor Aynur Dağdemir mezarı başında anıldı

-Tabip odası açıklama öncesi detay

- Görevi başında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Asri Mezarlığı’nda bulunan kabri başından düzenlenen anma programında eşi Ayhan Dağdemir, ikiz kızları Tuğçe ve Başak Dağdemir ile Samsun Tabip Odası üyeleri Aynur Dağdemir için saygı duruşunda bulundu. Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun çalışma arkadaşları adına getirdikleri çiçeği Dağdemir’in kabrine dikti. Daha sonra Samsun Tabip Odası'nda basın açıklaması düzenlendi.

Açıklama öncesi Funda Furtun, “Hekimlik mesleği insan hayatını kutsayan bir meslektir. İnsan hayatı için mücadele eder. O anlamda da hayatı kutsallaştırır. Aynur da tam bu alanda çalışan bir arkadaşımızdı. Bir kadın doğum uzmanıydı. Maalesef elim bir saldırıyla hayatını kaybetti. Bu anlamda Aynur’a olan şiddet sadece sağlıkta şiddet olgusu değildir. Aynı zamanda bir kadına şiddet olgusudur. Bunun için de şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu söylüyoruz” dedi.

Daha sonra Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Samsun Tabip Odası tarafından yapılan ortak açıklama okundu. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Meltem Günbeği tarafından seslendirilen açıklamada, “25 Kasım Dominik Cumhuriyeti’nde insan hakları ve demokrasi için mücadele eden Mirabal kardeşlerin 1960 yılında faşist Trujillo rejiminin militer güçleri tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi nedeniyle 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ olarak ilan edilmiştir. Türk Tabipler Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak her yıl kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yoğunlaştırdığımız bu günü, mücadelemizi, Aynur Dağdemir’in görevi başında iken, birlikte çalıştığı bir kadını kocasının şiddetinden korumaya çalışırken öldürülmesi, yalnızca kadına yönelik şiddetin değil, şiddetin ortadan kaldırılmasının kadınların cesaretli dayanışması ile mümkün olacağını gösterdiği için, her 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü sevgili Aynur Dağdemir’e adıyoruz” denildi. (ÜK-SLH-Y)



