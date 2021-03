5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor

-Yağız bebek yürürken detaylar

- 'Leptin hormonu eksikliği' nedeniyle 5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız Bekte, yaşıtlarıyla sokakta koşarak oynamak istiyor. Korona virüs döneminde kilo alması daha da artan Yağız bebek solunum cihazı bağlı olarak uyuyor. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat (39) ve Sevda Bekte (31) çiftinin ikinci çocukları olan 5 yaşındaki Yağız Bekte, hızla kilo alıyor. Özellikle korona virüs döneminde evden dışarıya çıkamayan ve kilo alması daha da artan Yağız Bekte, 90 kiloya kadar ulaştı. Fazla kilolarında dolayı solunum cihazına ihtiyaç duyan Yağız Bekte, sokağa çıkmak istediğinde ise eve bir iş adamı tarafından özel olarak yapılan asansörü kullanıyor. “Tek isteğimiz tedavisinin yapılması” Baba Sedat Bekte Yağız'ın yaşıtları gibi oynamak istediğini belirterek, “Yağız 5 yaşında, 'leptin hormonu eksikliği' hastası. 90 kiloya kadar ulaştı. Şu anda tek isteğimiz tedavisinin yapılmasıdır. Yağız, korona döneminde tabii ki hiç bir şey yapamadı. Evden dışarıya çıkamadı. Kilo artışı devam ediyor. Solunum sıkıntısı yaşıyor. En ufak grip durumunda hastaneye gidiyor ve hastaneye yatmak durumunda kalıyor. Yasal olmayan ilacın bir an önce Yağız'ın tedavisinde kullanılmasını istiyoruz. Biz yetkililerden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan yardım bekliyoruz. Bu cihazlardan kurtulmasını istiyoruz. Sağlığına kavuşmasını ve okula göndermek istiyoruz. Yağız arkadaşlarıyla oynamak istiyor. Yağızı artık kaldıramıyoruz. Annesi bel fıtığı oldu. Eskiden 4 kişi merdivenden çarşafa sararak aşağıya indiriyorduk. Bir iş adamı sayesinde asansör yapıldı. Yağız bir nebze de olsun rahatladı. Yağız tedavi olmazsa her geçen gün kilo artışı devam edecek. Makineye muhtaç kalacak. Bizim istediğimiz bu makinelerden kurtulmasıdır. Anne-baba olarak bunaldık. Pandemi süreci de bizi etkiledi. Tedavisi neyse bunun yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Bel fıtığı oldum" Anne Sevda Bekte ise Yağız’ı kaldırmaktan bel fıtığı olduklarını belirterek, "Yağız yaşıtlarından kat kat fazla artık. Nefes alması, yürümesi her şeyi zorlaştı. Ben artık hiçbir şekilde Yağız’la bir yere gidemiyorum. Okul hayatı başlayacak. Ne yapacağız artık gerçekten hayatımız çok zor. Çocuğumun yaşıtları gibi olmasını istiyorum. Koşarak oynamasından ziyade okul hayatı var, bu bizim için çok önemli. Yağız’ı kaldırmaktan bel fıtığı oldum. Hiç bir şekilde şuan kucağıma alamıyorum. Böyle bir hayatımız var" diye konuştu.

