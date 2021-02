43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi

-Çiçeği at üstünde getirmesi

-Çiftle röportaj

-Çiftin aile yaşamından genel detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Oltu ilçesinde besicilik yapan Abdullah Başar,. Oltu ilçesinin Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası besicilik yapan Abdullah Başar (62) sevgililer günü sebebiyle eşi Ayfer Başar'a (60) sürpriz yaptı. İlçe merkezinde çiçekçiye giden Başar, bir buket çiçek alarak ilçe merkezinden 3,5 km uzaklıktaki ahırın yolunu tuttu. Abdullah Başar, at sırtında getirdiği buket çiçeği ve altın künyeyi eşine vererek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Çiçek sürprizine memnun olan Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür ederek, “43 senedir evliyiz bugün sevgililer günü çiçeğimi aldı künyemi aldı sağ olsun teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin Allah herkese sağlıklı mutlu saadetli yaşamlar nasip etsin içinde de bizlere. Allah mutluluğumuzu bozmasın hiçbir zaman” dedi.

Abdullah Başar ise “43 senedir evliyim her sevgililer gününde eşime ya gül alırım yada altın alırım. Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Zaten kadınlar güldür koklamasını bilene. Biz 43 yıldır bir birimize saygımızı sevgimizi eksik etmedik. Saygı sevgi bir evde oldu mu o evde huzurda olur yeter ki sevgi saygı olsun. Allah herkesi böyle mutlu etsin. Ben eşimi her zaman gül yerine koklarım. İyi günde kötü günde hep beraber olduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.





loading...