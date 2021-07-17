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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

drone görüntüsü

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-Trafik polisinden detaylar
-Araç yoğunluğundan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kilometrelerce oluşan trafikteki araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 9 günlük tatilini, memleketlerinde ya da tatil lokasyonlarında geçirmek isteyen vatandaşlar, trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerden Anadolu'ya gitmek için yollara akın edenler kilit kavşakta trafiğe takıldı. Kara yolundaki trafik kuyruğu yaklaşık 10 kilometreyi buldu. Araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğunluk karşısında önlem aldı. Ekipler, yoğunluğun oluştuğu alanlarda trafiğin akışını sağlarken, sürücülere de zaman zaman dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Kara yolları ekipleri de trafik akışının hızlı sağlanması için bazı kavşakları beton bariyerlerle kapattı.
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