Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

Trafik akışından detaylar

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu Hijyen Denetimi Trafik Polisi Kontrol Noktası 

-Trafik polisinden detaylar
-Otobüste HES kodu sorgulaması yapılırken
-Araçlardaki yolcu ve sürücüler kontrol edilirken
-Trafik yoğunluğundan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL)- Kilit kavşakta yolcuların "HES kodu" kontrol edildi KIRIKKALE

- Hafta sonu tatillerini başka kentlerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna neden oldu. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden mesai sonrası yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolundan geçenler kilit kavşakta trafiğe yakalandı. Saat 20.00 itibariyle başlayan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü. Yolcuların HES kodu sorgulandı Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Bölge Trafik Şube Müdürlüğündeki kontrol noktasında şehirler arası seyahat eden yolcularda "HES kodu" ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı