42 farklı şehirden köye gelen çocuklar, mini şenlikte doyasıya eğlendi

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( BİNGÖL ) - BİNGÖL



- Türkiye’nin 42 farklı şehrinden Bingöl’ün Gülpınar köyüne aileleri ile birlikte gelen çocuklar, köy derneği tarafından düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi. Bingöl merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Gülpınar köyüne, başta Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Çorum, Samsun, Ankara gibi şehirlerinde yaşayan aileler, yaz tatilini geçirmek için baba ocağı köylerine geldi. Yaz aylarında nüfusunun 100’ü aştığı kış köyde, Lotan-Der tarafından çocuklar için mini bir şenlik düzenlendi.

Özellikle pandemi döneminde yaşadıkları büyükşehirlerde sıkılan çocuklar, düzenlenen şenlikte oyunlar oynayarak hem akranlarıyla kaynaştı hem de doyasıya eğlendi. Köyün önde gelen ailelerinde maddi ve manevi destek verdiği şenlikte çocuklar, çuval yarışı, halat çekme, basket atışı, mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak pandeminin stresini üzerlerinden attı. Şenliğin amacına değinen ve organizasyonu düzenleyen Lotan-Der Başkanı Mahmut Altunhan, “42 farklı şehirden gelen ve pandeminde etkilenen çocuklarımız, yaz döneminde özellikle burada bir sosyal etkinlikle tanışma, kaynaşma ve oyunlarla beraber kendilerine geldi. Sosyal gelişimlere destek olmak için bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Az da olsa onların neşelerine katkı sağlayabilmişsek ne mutlu bize. Köyün ileri gelenleri de bu noktada bizlere destek ve sponsor oldular. Etkinliklerin sonunda ödüller verdiler . Farklı oyunlarla kaynaşmaya vesile olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. Çocuklar mutlu oldu, gözlerinde sevinçlerini gördük ve bu bizim için yeterliydi. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Samsun’dan geldiklerini ve şenlikte doyasıya eğlenen Zeynep Naz Karaca, “Samsun’dan ailece köye geldik. Dernek bize yarışma düzenledi, bizleri eğlendirdi. Halat çekme oynadık, çuval yarışı oynadık, bayağı oyunlar oynadık. Bizlere ödüller verdiler. Bizleri çok eğlendirdiler, Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Kayseri’de pandemiden dolayı çok sıkıldığını belirten Sude Atalay ise “Kayseri’den geliyorum. Pandemiden dolayı Kayseri’de çok sıkılıyordum, hiç dışarı çıkamıyorduk. Burada çok eğleniyoruz. Burada kuzenlerimiz ve arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Bugün çok güzel şeyler yaptık, çok eğlendik. Çok eğlenceliydi” şeklinde konuştu.

Yarışmalar sonunda köy derneği tarafından yaptırılan plaketler çocuklara verilirken, yarışmada dereceye girenlere de çeşitli ödüller verildi.

(MAÇ-CK-

