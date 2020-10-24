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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
4 katlı binana yangın çıktı, kedisi 'Çiko' için gözyaşlarına boğuldu

4 katlı binana yangın çıktı, kedisi 'Çiko' için gözyaşlarına boğuldu

Binanın görüntüsü

Polis Polis Ekipleri 

-Kedisi için ağlayan kadın
-Ekiplerin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin kediyi kadına teslim etmesi
-Detay

( İSTANBUL )- Evde kedisi kalan kadın sinir krizi geçirdi- Alevlerin içinde kalan kedi itfaiye ekipleri kurtardı İSTANBUL

- Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 3 katında yangın çıktı. Evde kedinin olduğunu söyleyen bir kadın sinir krizi geçirdi. Alevlerin arasına kalan "Çiko" isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3 katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kedisinin içeride olduğunu söyleyen kadın sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin içinde kalan “Çiko” isimli kediyi sağ olarak kurtardı. Uzun süre kedisi için gözyaşlarına boğulan sahibi kurtarıldığını görünce çok sevindi. Yangın kısa sürede söndürürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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