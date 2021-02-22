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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa gümülü top mermisi bulundu

35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa gümülü top mermisi bulundu

iş makinesi ve ekip çalışmaları mermi patlama anı

( MALATYA ) -35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa gümülü top mermisi bulundu- Malatya'da boş arazide gömülü top mermisi fünye ile patlatıldı MALATYA

İş Makinesi Bomba İmha Uzmanı Patlama Anı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 


- Malatya'da boş bir arazide toprağa gömülü halde bulunan top mermisi fünye ile patlatılarak imha edildi. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede ikamet eden bir vatandaş iddiaya göre 35 yıl önce Kaşgarlı sokaktaki boş arazide bulunan top mermisini aynı bölgeye gömdüklerini ve merminin hala bölgede bulunduğu bilgisini polis ekipleri ile paylaştı. Bunun üzerine ekipler bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından toprağa gömülü vaziyette bulunan top mermisi iş makinesiyle çıkarıldı. İncelemelerin ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Ekipler top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlatamadan önce çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri, mermiyi fünye ile patlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (HE-Şİ
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