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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
35 suç kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen gencin anne ve babasını öldürdüğü iddia edildi

35 suç kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen gencin anne ve babasını öldürdüğü iddia edildi

Cinayet sonrası sokakta polis araçları

Bıçaklı Saldırı Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Cenazelerin çıkartılması
-Cinayet olan evden gündüz görüntüsü
-Cinayet zanlısının adliyeye çıkartılması
-cinayet zanlısının anne ve babası ile fotoğraflı

( BALIKESİR )- 20 yaşındaki gencin annesini ve babasını vahşice öldürdüğü iddia edildi BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir gencin anne ve babasını evlerinin balkonunda kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikametin kapısını çalmaya başladı.
Kapı açılmayınca ekipler bitişik yan dairenin camından eve girdi. Evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin kanlar içindeki cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.’yi evden çıkmak isterken yakaladı. Cinayet şüphelisi M.D., iddialara göre, ilk ifadesinde, “Bunların katli vacip” dedi.
Oğullarının bıçaklı saldırısına uğrayan anne Sevgi Diplen (46) ve baba Şenol Diplen'in (47) cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Sabah saatlerinde ise cinayet şüphelisi M.D. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getiriler savcılık soruşturmasına alındı. Cinayet şüphelisi M.D’nin bir süre önce İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinden izinliği çıktığı ve uyuşturucu madde kullanımı dahil 35 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. (EME-MŞ)
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