3’üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı



- Millî Savunma Bakanlığı, 3’üncü Kolordu Komutanlığının 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “3’üncü Kolordu Komutanlığımız (HRF), 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladı. Komutanlığımız barış ve güvenliğin muhafazası için muhtemel bir NATO harekâtında görev almaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.



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