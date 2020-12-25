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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
3’üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı

3’üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı

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( ANKARA ) ANKARA

Mel B Sosyal Medya 


- Millî Savunma Bakanlığı, 3’üncü Kolordu Komutanlığının 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “3’üncü Kolordu Komutanlığımız (HRF), 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladı. Komutanlığımız barış ve güvenliğin muhafazası için muhtemel bir NATO harekâtında görev almaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.
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