29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kartal’ın sokaklarında coşkuyla kutlandı

-vatandaşlar

-bando

-başkan ve çocuklar

-başkanın otobüsten halkı selamlaması

-röp.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kartal’da coşku ile kutlandı. Sokaklarda marşların yankılandığı kutlamada Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartallılarla bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kartal’da bu sene de coşkuyla kutlandı. Bando takımı Kartal sokaklarında marşlar seslendirdi. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Kimisi Türk bayraklarını sallayarak kimisi de marşlara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı. Kırmızı beyazlı balonlar Kartal semalarını süsledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartallılarla bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştı. Başkan Yüksel, otobüs ile Kartal’ın sokaklarını ı turlayarak vatandaşların bayramlarını kutladı. Kendilerini selamlayan Başkan Yüksel’i gören vatandaşlar da ellerinde bayraklarla Başkan Yüksel’i selamladı. Kartal’da yaşanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Öncelikle mutlu ve gururluyuz. Aynı zamanda duyguluyuz. Bu startı zaten bir milli kahramanın anıtının önünden başlatıyoruz. Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlıyoruz. 29 Ekim demek bizim için bir kepçe hoşaf, yarım ekmek ve karnını doyuran askerimiz demek, şehidimiz demek, atalarımız demek. 29 Ekim demek bizim için zor şartlarda imkansıza inandırılmış bir topluluk, toplum demek, millet demek. Ve bu inancı, bu topluma bu millete sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle ve şükranla anıyoruz. Zor koşullardayız, pandemi koşulları var. Fakat Kartallı komşularımız ve bütün insanlığın, bütün Türkiye'nin 29 Ekim coşkusunu yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla biz üstümüze düşen görevi yapmak adına sokaklarımızda caddelerimizde bando takımlarını otobüslerimizle, anons araçlarımızla bütün komşularımızla milli marşlarımızla 29 Ekim coşkusunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün minik kardeşlerim eşlik etti bana. Balkonlarda komşularımız var. 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşıyorlar. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Önümüzdeki yıl milli bayramları daha doyasıya 10 binlerle, belki 100 binlerle tekrar yaşamaya devam ederiz Kartal'da” dedi.





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