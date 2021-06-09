27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari şahsa İHA’lı ve PÖH’lü operasyon

--Şahsın yakalanma görüntüleri

--Şahsın emniyetten çıkarılma görüntüleri

--Detaylar



( KAYSERİ )- 2 yıldır firari olarak aranan şahıs ekiplerin özel operasyonu ile yakalandı KAYSERİ



- Kayseri’de çeşitli suçlardan 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından beri firari olan şahıs, İnsansız Hava Araçları



Büro Amirliği ve Polis Özel Harekatın da katıldığı operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, güveni kötüye kullanma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranarak 2019 yılından beri firari olan ve hakkında 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. B. isimli şahsın Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesinde bulunan bir bağ evinde sakladığını tespit edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden İHA Büro Amirliğince Drone ile havadan destekli olarak, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Araştırma ekipleri ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile birlikte ortak yapılan operasyon neticesinde C. B. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca bağ evi içerisinde yapılan aramada bir adet av tüfeği ve tüfek içerisinde atışa hazır vaziyette toplam 5 adet fişek ele geçirilerek, evde yakalanan diğer şahıs D. B.’nin de Melikgazi Aile İçi Bürosunca arandığı belirlendi. Bulunan materyallere el konulurken, yapılan ortak operasyon ile gözaltına alınan C.B., adli tabiplikteki işlemlerinin ardından ekipler tarafından Bünyan Kapalı Cezaevine gönderildi. (EK

