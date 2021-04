250 bin metrekarelik alana kurulan Hamidiye Kültür Parkı’nın 4 Eylül’de açılması planlanıyor

--Hamidiye Kültür PArkı drone detay

- Sivas’ta Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdülhamid döneminde saraya at yetiştirilen tarihi haralar, 11 tescilli yapının ve 22 özgün projenin de bulunduğu Hamidiye Kültür Parkı’nın dönüşüyor. 250 bin metre karelik alanda kurulan dev kültür parkının 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımında sona gelinen Hamidiye Kültür Parkı’nda incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje alanında açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, ekonomi gibi birçok sektör de hizmet verecek olan parkın Sivas’a değer katacağını söyledi.



Sivas’ın birikimi, kimliği ve ruhu olduğuna vurgu yapan Vali Salih Ayhan, 1889 yılında II. Abdülhamid Han’ın buyruğuyla kurulan bu yerin, saraya at yetiştiren Aygır Deposu, Uzun Yayla Atçılık Islah Kurumu, Numune Çiftliği ve Ziraat Mektebi olarak kullanıldığını hatırlattı. Geçmişteki kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini vurgulayan Vali Salih Ayhan, bu kapsamda hayata geçirilen ve örnek projelerden birisi olan Hamidiye Kültür Parkı’nın 250 bin metrekare alanda 22 adet projenin yürütülmesi ile ortaya çıkacağını ifade etti.

Sivas’ın girişinde yakın bir noktada olan ve geçmişi ile önemli bir yer tutan merkezin devasa bir kompleks olduğuna dikkati çeken Vali Ayhan, “Bu park, turizm anlamında kente değer katacak. Yüksek hızlı tren ile birlikte vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirecekleri bir alan. İçeriği zengin bir proje. Pandemi ile birlikte de halkımızın bu tür doğal ve nefes alınacak ferah yerleri de gezme görme arzuları öne çıkıyor. Burası da bu ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Bölgede gece gündüz çalışmalar devam ediyor. 4 Eylül’e yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Alanda yer alan 11 adet tescilli yapıya Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, Abdülhamit Han Anı Evi, Sivas Hediyelik Eşya Satış Alanı, Hara Kafe, Hara Restoran ve Kitap Kafe gibi fonksiyonlar verildiğini anlatan Vali Ayhan, çevre düzenleme çalışmaları ile bölgenin yeşil bir dokuya da kavuşacağını söyledi.



Proje alanında ek yapılar da olduğuna dikkati çeken Vali Salih Ayhan, “Organik Pazar, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi, Çadır Restoran, Muzaffer Sarısözen Sanat Konağı, Kır Kahvesi, Ferhan Butik Otel, Engelli Aktif Yaşam Merkezi, Çocuk Oyun Parkı, Uluslararası Geleneksel Atlı Spor Müsabaka Alanı ve Macera Parkı da yer alacak. Burası bittiği zaman İç Anadolu Bölgesi’nin cazibe merkezi olacak. Türkiye’de kompleks olarak da bu kadar sektörü ve hizmeti bünyesinde barındıran tek yer burası” dedi.

