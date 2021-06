25 yılda 350 bin km yol yaptı “Türkiye Gastronomi Atlası”nı hazırladı

-basın lansmanından detay görüntüler



( İSTANBUL )- Ünlü Şef Ömür Akkor’un çizim ve notlarıyla “Türkiye Gastronomi Atlası” İSTANBUL



- Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor’un Türkiye’yi karış karış gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı “Türkiye Gastronomi Atlası” Ketebe Yayınları’ndan seyahat severlerin beğenisine sunuldu. Ünlü Şef Ömür Akkor’un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan “Türkiye Gastronomi Atlası” bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Ömür Akkor’un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotalarını, seyahatseverlerin beğenisine sunuldu. Ketebe Yayınları yönetim ve editör kadrosunun da katıldığı toplantıda, Türkiye Gastronomi Atlası’nda da yer alan kavut unundan çeşitli tarifler Ömür Akkor tarafından yapıldı ve davetlilere ikram edildi. Seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor. Seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor. “Ege’den Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e keşfedilmeyi bekleyen çok nokta var” İlk seyahatinin üzerinden 25 yıl geçen Ömür Akkor “25 yıldan bu yana il il dolaştığım Anadolu’nun her noktası ayrı bir keşifti benim için. Bu kitapta göreceğiniz çizimlerin ve mutfakların bendeki anıları unutulmaz. Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım. Tatile çıkacaklara, keşfetmeyi ve iyi yemek yemeyi sevenlere bir rehber olmasını arzuladığım Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu’nun kültür yelpazesini de bize gösteriyor” dedi.

“Anadolu’nun eşsiz yemeklerini tarihe not düşmek istedim” Kitabın tanıtım toplantısında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen lezzetler Türkiye Haritası üzerinde ait oldukları bölgelerde sergilendi. Ömür Akkor yıllar süren seyahatleri sonucunda keşfettiği lezzetlerin yanı sıra kendisi tarafından reçetelendirilen yemeklerin hikayeleri hakkında toplantıya katılan konuklarına bilgi verdi. Yemek medeniyetinin başkentinin Anadolu olduğunu belirten Ömür Akkor az bilinen ya da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini Türkiye’nin Gastronomi Atlası kitabında toplayarak tarihe not düşmek istediğini ifade etti.

(ŞCG-