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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cadde ve sokaklar sessiz kaldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Cadde ve sokaklardan görüntü

Hafta Sonu 

-15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’ndan görüntü
-Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan'ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Mardin’de de dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlarken, kentte gündüz cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Korona virüs uygulama ve tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan'ın dahil edilmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Mardin’de de 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00 itibarıyla başladı.
Kısıtlama ile birlikte kentte bulunan en işlek cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Kent genelinde kısıtlamaya ilişkin denetimler aralıksız sürdürülmeye devam ediyor.
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