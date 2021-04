23 Nisan’da 'vosvoslu maskotlar' çocuklara moral oldu

-Araçlardan ve hediye verilirken görüntü

-Detay görüntüler

-Röportaj



( İSTANBUL -DRONE)-23 Nisan’da çocuklara 10 bin adet köpük balon hediye edildi İSTANBUL



- Fatih’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Maskot, bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, çocuklara 10 bin adet köpük balon da hediye edildi. Fatih Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların sıkılmaması ve eğlenceli bir 23 Nisan geçirmesi için içlerinde maskotların bulunduğu vosvoslar eşliğinde sokaklarda 10 binin üzerinde köpük balon ve gazete dağıtarak tur attı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, balkon ve kapı önlerinden maskotların dans ve şarkılarına eşlik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında aile ve çocuklar maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde uyarılarda da bulunuldu. Sokak çıkma kısıtlaması sırasında evden çıkamayan bazı çocuklara hediyeler sepetlerle verilirken, bazılarına da kapı önlerinde verildi.

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlik drone ile havadan görüntülendi. “Bir ses geldi cama baktım bir kutlama var” Sesi duyunca kapıya çıkan Süleyman Portakalcı, “Çok beğendim, normalde ben içime kapanığım dışarıya bakmadım. Sonra bir ses geldi cama baktım bir kutlama var. Çok sevdim, bence çok iyi oldu yaptıkları. Her yıl hediye veriyorlar zaten beğendim. Koronadan dolayı okullarda kutlayamadık 23 Nisan’ı. Tüm çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” dedi.

“Hem çocukları şenlendiriyor, hem de özel bir gün olduğunu gösteriyor” Hediyeyi beğendiğini söyleyen Ecrin Ay, “Çocuklar için düzenlenmiş çok güzel bir gösteri. Hem çocukları şenlendiriyor, hem de özel bir gün olduğunu gösteriyor. Çok beğendim çok güzel hediyeler, tam çocukların oynaması için güzel hediyeler verildi.

Tüm çocukların 23 Nisan bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“Korona virüs olmasaydı biz bu bayramı okullarda güzelce kutlardık” Herkesin bayramını kutlayan Efe Olgaç, “Korona virüs olmasaydı biz bu bayramı okullarda güzelce kutlardık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. “Uyandığımda gösteriyi gördüm” Gösteriyi görmek için aşağıya inen Eren Poyraz, “Mutluyum, uyandığımda gösteriyi gördüm kardeşimle indik, hediyeleri aldık ve çıktık. Şimdi dolaşmaya indik. Bütün çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” diye konuştu.

“Şu on dakikalık gösteri çocukları çok mutlu etti” Gösteriyi görmek için çocuğuyla aşağı inen Zeki Akyol, “Çok güzel, çocuklar çok eğlendi. Birkaç aydır sürekli evdeler, inanın şu on dakikalık gösteri çocukları çok mutlu etti ve çok sevindirdi. Bizim çocuğumuz 1 buçuk yaşında ve dışarıya doğru düzgün çıkamadı, 5-10 kere çıkmıştır, Hep evdeydi. Tüm dünyadaki çocukların 23 Nisanı’nı kutluyorum, gözlerinden öpüyorum” dedi.





loading...