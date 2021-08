22 gündür haber alamadıkları babasından endişe duyuyorlar

-Aileden detay

- Elazığlı aile, Almanya’da çalışan ve 22 gündür haber alamadıkları babaları için endişe duyuyor. Almanya’da 17 yıldır döner ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Tekin Yılmaz’ın (49) kızları, 22 gündür babalarından haber alamıyor. Babasının arkadaşlarına ulaşan ve tüm yöntemleri deneyen kızları bir sonuç elde edemedi. Yılmaz’ın hayatından endişe duyan kızları, yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım bekliyor. Hem Alman hem de Türk müşterileri tarafından sevilen babasının uzun süre kayıp olmasının kendilerini endişelendirdiğini ifaden eden Yılmaz’ın kızı Aylin Yılmaz, “ Normalde biz babamla her akşam konuşuruz. 22 gündür bizi aramıyor, telefonu kapalı biz de ona ulaşamıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’nın, konsolosluğun ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bize yardım etmesini rica ediyoruz” dedi.

“Babam 17 yıldır Almanya’da dönercilik yapıyor, kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz” Babasından 22 gündür haber alamadıklarını dile getiren Aylin Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım talebinde bulunarak, “ Babam 17 yıldır Almanya’da dönercilik yapıyor, kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz. Normalde biz babamla her akşam konuşuruz. 22 gündür bizi aramıyor, telefonu kapalı biz de ona ulaşamıyoruz. Kriminal polisin aradığı söyleniyor ama biz fazla destek verdiğini, geniş çaplı arandığını da düşünmüyoruz. Bu yüzden buradaki devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı’nın, konsolosluğun ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bize yardım etmesini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Almanya’dan çıkışı yok, babamı merak ediyoruz” Babasının her yaz kendilerini ziyaret ettiğini ancak bu sene bu ziyaretin gerçekleşmediğini belirten Yılmaz, “ Babam her yaz izninde Elazığ’a gelmeye çalışıyor. Bu yıl da gelecekti ama bize tam tarihi söylemedi, sürpriz yapıyor. Biz babamdan 2-3 gün haber alamayınca da yolda sandık. O yüzden bir yerlere haber vermedik. Sonra babamın telefonu tamamen kapanınca başına bir iş geldiğini anladık. Açıkçası, başına bir iş geldiğini düşünüyoruz. O yüzden oradaki ve buradaki polislere haber verdik. Türkiye giriş çıkışı yok. Daha doğrusu babamın Almanya’dan çıkışı yok. Babamı merak ediyoruz” diye konuştu.

En son babasıyla iletişim 30 Temmuz babasıyla mesajlaştığını hatırlatan Yılmaz, "Her akşam olduğu gibi 29 Temmuz günü de biz babamla telefonla görüştük. 30 Temmuz sabahı da babamla mesajlaştık. 2 Ağustos’a kadar babamın telefonu açıktı mesajlar iletiliyordu ve telefonu da çalıyordu. O tarihten sonra babamın telefonuna tamamen ulaşamadık. Orada kuzenim var, o polisin yanına gidip geliyordu ama birinci derecede akraba olmadığı için ona da bilgi vermiyorlar. Babamın iş arkadaşları, dükkanın sahibi aracılığıyla polisle iletişim kuruyoruz. Onun dışında başka bir bağlantımız yok. Benim babam öyle çok kavga eden hatta tartışmaya giren bir insan bile değil. Çevresi tarafından sevilen birisidir. Hem Alman hem de Türk müşteriler tarafından sevilen birisidir” ifadelerini kullandı. (RY-CK-