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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, yakınları basın mensuplarına saldırdı

20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, yakınları basın mensuplarına saldırdı

Şahsın adliyeye getirilişi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Hapis Cezası Basın Mensupları 

-Yakınının görüntü çeken gazetecilere engel olmaya çalışması
-Adliyenin dış görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da hakkında 7 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı. Şahsın bir yakını adliyeye getirilişi sırasında görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'Çocukları fuhuşa teşvik etme', 'silahla yağma' ve 3 ayrı 'yaralama' suçundan toplam 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.E’nin kente geldiği duyumunu aldı. Yapılan planlı çalışma ve operasyonla Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.E. adliyeye sevk edilirken, şahsın bir yakını görüntü çeken gazetecileri engellemeye çalıştı. Y.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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