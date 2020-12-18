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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler

2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler

kuzu yavruları ırmakta

Gesi Sudan 

-ırmaktan kargı ile çıkarılması
-iskeleye alınması
-bulan gencin konuşması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağının denize döküldüğü Boğaz bölgesinde balık avlayan vatandaşlar, teknelerin bağlandığı iskelenin ayaklarına takılı vaziyette 2 adet yavru kuzunun cansız bedeniyle karşılaştı.Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Emre Balaban isimli genç, bulduğu bir kargı yardımıyla iskelenin altındaki yavru kuzuları ırmaktan kıyıya çıkardı. Her iki yavru kuzunun da ayaklarından aynı şekilde bağlı olması birileri tarafından bağlanılarak Manavgat ırmağına atılmış olma ihtimalini ortaya çıkardı.Arkadaşlarıyla balık avlamak için boğaz mevkiine geldiklerini belirten Emre Balaban “Balık avlarken, iskelenin ayaklarına takılı bir cisim gördüm. Dikkatli baktığımda 2 adet kuzu yavrusu olduğunu fark ettim ve bir kargı ile sudan çıkardım. En fazla 2 aylık olduğu görülen kuzu yavrularının gözlerini balıklar yemiş. Bunu eğer birileri yapmışsa bunu yapanların insanlığından şüphe duyarım. Bunu yapanlar insan olamaz. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

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