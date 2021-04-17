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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2 farklı uygulamaya takıldı, paket servis yaptığını kanıtlayınca cezadan kurtuldu

2 farklı uygulamaya takıldı, paket servis yaptığını kanıtlayınca cezadan kurtuldu

Uygulamalardan görüntü

Hava Sıcaklığı Polis Polis Ekipleri Trol 

-çevrilen araçtan görüntü
-yapılan sorgudan görüntü
-ikinci kez çevrilen araçtan görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 2 farklı uygulamasına otomobili ile giren sürücü, paket servisi yaptığını belirtince cezadan kurtuldu. Düzce’de gündüz hava sıcaklığı 18 dereceye çıkarken, akşamları ise sıcaklık 5 dereceye kadar düşüyor. Düzce’de paket servis yapan bir işletmede kuryelerin motosiklet ile paket servisi yapmalarını istemeyince otomobili ile paket servis yapmaya başladı.
Bu esnada il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve gece kartalları tarafından şehrin muhtelif yerlerinde kısıtlama denetimi yapıldı. Paket servisi yapan otomobil sürücüsü uygulamaya takıldı. Uygulamada sürücü havaların soğuk olması nedeni ile paket servisi otomobili ile yaptığını belirterek izin belgelerini gösterdi. Genellikle motosikletler ile yapılan paket servisin otomobille yapıldığını gören polis ekipleri şahısların bilgilerini kontrol etmesinin ardından doğruyu söylediğini belirleyerek sürücü ve yanındaki kişiyi gönderdi. Aynı otomobil 1 saat sonra farklı bir uygulamaya takıldı. Burada da polis ekiplerinin sorgulamasının ardından kısıtlamada izinli oldukları tespit edildi. Şahıslar 2 farklı uygulamadan da ceza almadan kurtuldu. (EB-GY-
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