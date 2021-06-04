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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

- Meherrem İbrahimov ve Sirac Abişov'un sahada çalışma detayları (ARŞİV) - Sirac Abişov'un açıklaması (ARŞİV) - Meherrem İbrahimov'un açıklaması (ARŞİV)BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan lı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandıErmenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycan lı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Kamera Muhabir Gesi 

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