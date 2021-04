17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı

-Kutay Dolunay’ın kitaplıkta kitaplarla olan detayları

BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 12. sınıf öğrencisi Kutay Dolunay, yazdığı bilim-kurgu romanıyla bir ilke imza attı. Henüz 17 yaşındaki gencin bilim-kurgu dalında yazdığı kitap internet üzerinden satışa çıkarken, kitabın satış rakamları ise başarılı bir grafik yakaladı. Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) öğrencisi Kutay Dolunay, “Geçmişe Geri Sayım” ismini taşıyan ve 8 ay gibi kısa sürede yazdığı kitapla genç yazarların arasına girdi. Bilim dünyasını hayalindeki kurgularla harmanlayarak yazdığı kitapla dikkatleri üzerinde toplayan lise öğrencisi gencin ilk kitabının ardından yeni kitaplar da yazmayı planladığı öğrenildi. Kitabında canlandırdığı karakterlerin bir uzay görevine çıkan astronot grubu olduğunu anlatan Dolunay, “Kitabımda da bu grubun uzay görevinde başlarına gelenleri heyecanlı bir serüven tadında okuyuculara vermeye çalıştım. Kitabımı yazarken bilim-kurgu yazarlarını kendime örnek aldım. Bilim-kurguya benim çocukluğumdan bu yana başlayan bir ilgim vardı. Sürekli bu konuda belgeseller ve filmler izliyordum. İzledikçe ilgim daha da arttı ve bu konuya yöneldim. Tabii biraz da kendim de bu alanda var olmak istedim. Kitabımı 8 ay içerisinde tamamladım. Şimdi kitabıma baktığımda diğer bilim-kurgu yazarlarından pek bir farkının olmadığını görüyorum. Ayrıca bazı hesaplamalarda da internet üzerinden çok fazla kaynak kullanma fırsatı bulabildiğim için bazı bilimsel hesaplamalarda geçmişe kıyasla daha avantajlı olduğumu düşünüyorum. Şu an kitabım Kitap Yurdu ile internet üzerinden satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. Şu anda beklediğimin üzerinde bir satış trendi yakaladı.” ifadelerini kullandı. “İşin başında gerçekten gözümü epey korkutmuştu” Kitabını yazmaya karar verdiği sürecin başlangıcında bu kararının gözünü korkuttuğunu kaydeden Kutay Dolunay, “Ben çok kitap okuyorum. Bu kitapların yazarlarının hikâyeleri son derece başarılı bir şekilde okuyucuya aktarmasından dolayı, aynı başarıyı tekrarlayamayacağım kaygısı işin başında gerçekten gözümü epey korkutmuştu. Ama yazmaya başlayınca, bunun o kadar da zor bir iş olmadığını fark ettim. Yazdıkça hikâye daha da hızlı akmaya başladı ve güzel bir final ile tamamlandı” diye konuştu.

“Kitabımda canlandırdığım karakterlerle içli dışlı oldum” Kitabı yazmaya başladığında 11. sınıfta okuduğunu anlatan Dolunay, “Tabi bir yandan 11. sınıfın derslerini, bir yandan da kitabımı yazmayı sürdürmeye çalışıyordum. Tabii o süreç içerisinde kitap yazmak epey bir zamanımı alıyordu. Sonra kendime göre bir program oluşturdum. Günümü de bu programa uyarladım. Bunun meyvesini aldım. Çünkü programlı bir şekilde ilerleyince her şey daha iyi olmaya başlamıştı. Yazarken kitabımdaki karakterlerle içli dışlı olmaya ve onların düşündüğü gibi düşünmeye başladım. Tabii bu durum beni biraz güncel hayat ile kitabımın sanal kahramanları arasında bıraktı. Bu yüzden de güncel hayatta biraz etkiledi beni. Şimdi ise yazmak adeta bir tutkum oldu. Önümüzdeki süreçte yeni kitaplar yazmayı hedefliyorum. Kitap yazarken insanın canı hiç sıkılmıyor. Ama yazdıklarımı kontrol etmek ve redakte sürecinden pek keyif almadım” dedi.

“Kitap yazmak çok keyifli” Kendisi gibi kitap yazmak isteyen genç yazarlara, kafalarında tasarladıkları konuları yazmaya niyetlendiklerinde yazacaklarını gözlerinde pek fazla büyütmemeleri gerektiğini tavsiye eden Dolunay, “Kitap yazmak gerçekten çok keyifli bir şey. Yazdığınız kitaptaki karakterlerle bağ kurmak insanı çok etkiliyor. Tabi bunun dışında kitap yazmak isteyen arkadaşlarım çevrelerinden de destek alırlarsa, ortaya gerçekten çok güzel eserler çıkarabileceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Okulun Almanca öğretmeni Ferda Poyraz da, öğrencisi Kutay’ın sadece kitap yazacağına değil, onun elini attığı her işi başarabileceğine sonuna kadar inandığını söyledi.



Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday ise okulunun başarılı öğrencilerinden Kutay Dolunay’ın kitap yazmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öğrencimiz Kutay’ı can-ı gönülden tebrik ediyorum. O bizim örnek öğrencimiz” dedi.





